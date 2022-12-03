Степанакерт, 3 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Азербайджан 3 декабря разблокировал трассу Степанакерт — Горис, которая является единственной дорогой между Нагорным Карабахом и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Арцаха.

ИА REGNUM Вид из Шуши на Степанакерт

«Продлившиеся более трёх часов переговоры с азербайджанской стороной дали положительный результат. Единственная автомагистраль, связывающая Арцах с Арменией, открыта в обе стороны», — говорится в сообщении.

О блокировании дороги стало известно в середине дня 3 декабря. В Степанакерте сообщили, что трассу перекрыли «азербайджанцы в штатском» под предлогом защиты экологии. К переговорам с ними привлекли российских миротворцев.

Напомним, ранее Нагорный Карабах соединял с Арменией Лачинский коридор, но Лачин передали под контроль Азербайджана в августе 2022 года в исполнение трёхстороннего соглашения Москвы, Баку и Еревана, заключённого в ноябре 2020 года. С тех пор действует трасса Степанакерт — Горис.