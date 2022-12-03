Вашингтон, 3 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Установку панелей солнечных батарей iROSA начали 3 декабря американские астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада на МКС. Для этого они вышли в открытый космос, сообщает NASA.

МКС

Астронавты начали выход в 15:16 мск, их нахождение снаружи станции рассчитано на семь часов. Кроме установки iROSA Кассада и Рубио должны провести связанные с коммутацией МКС работы.

Напомним, в середине ноября Кассада и Рубио провели в открытом космосе монтажные работы на внешней поверхности МКС. Они находились в открытом космосе также семь часов.