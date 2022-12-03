Запорожье, Запорожская область, 3 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об успешном нанесении удара союзных сил по заводу «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье. Об этом он сообщил ТАСС 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Было точное попадание по заводу «Запорожтрансформатор», — сказал он.

Также Рогов добавил, что завод использовался как место дислокации боевиков и хранения оружия и как предприятие, производящее необходимое для стабилизации энергосистемы Украины оборудование.

Стоит отметить, что «Запорожтрансформатор» на данный момент входит в десятку крупнейших мировых производителей трансформаторного оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время обсудить с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.