Вена, 3 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Решение стран Запада о введении потолка цен на российскую нефть прокомментировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он написал об этом 3 декабря на своей странице в одной из соцсетей.

Irna.ir Михаил Ульянов

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите», — написал он в своём сообщении.

При этом Ульянов отметил, что в течение скорого времени нужно ожидать от Евросоюза обвинения России в том, что она якобы использует нефть в качестве оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, замёрзший персонаж Джека Николсона из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика наилучшим образом указывает на последствия принятого Европейским союзом решения о введении потолка цен на российскую нефть.