Москва, 3 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Замёрзший персонаж Джека Николсона из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика наилучшим образом, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, указывает на последствия принятого Европейским союзом решения о введении потолка цен на российскую нефть. Именно этот кадр из киноленты разместил политик в телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания. Лютые холода

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«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…» ― гласит надпись на картинке.

Этот мем стал ироничным шаблоном для шуток о холодной погоде.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря члены ЕС, а также страны «Группы семи» (G7) и Австралия достигли договорённостей о введении предельного уровня цены на российскую нефть в размере $60 за баррель.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что введение ценового потолка на нефть из России якобы позволит обеспечить поток более дешевого российского сырья на мировые рынки. Она утверждает, что эта мера была принята для «защиты потребителей и компаний» от перебоев в поставках энергоносителей. Йеллен предположила, что «потолок» цен на нефть может быть «особенно» выгоден странам, которые имеют «низкий и средний доход».

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