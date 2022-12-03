Москва, 3 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Популяции грызунов, являющихся переносчиками опасных заболеваний и приносящих в Россию тропических паразитов и вирусы, собирается исследовать Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба экспедиции по исследованию биоразнообразия, передаёт ТАСС.

Грызуны

Как отметил директор Института систематизации экологии животных СО РАН Виктор Глупов, слова которого приводит пресс-служба, сообщества мелких млекопитающих, включая грызунов, являются с важным с разных сторон и в первую очередь — по биоразнообразию.

«И есть ещё один аспект, который касается здоровья человека: все эти мелкие млекопитающие — это прокормители для клещей и резервуар, в котором существуют ряд заболеваний. Это компонент природно-очаговой инфекции, клещевого энцефалита и боррелиоза. И сейчас к нам приходит ряд интересных заболеваний, в том числе тропических, начиная от микрофиляриоза, заканчивая различными вирусными заболеваниями», — сказал он.

Также Глупов уточнил, что грызуны — это то звено, в котором будет жить то или иное заболевание, а потому крайне важно за ними наблюдать, отмечая, каким образом изменяется их видовой состав в том или ином месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев рассказал, что разработка новой российской орбитальной космической станции ведётся в обязательном порядке с учётом мнения космонавтов. Первый модуль станции должен появиться в 2025 году.