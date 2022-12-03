Луганск, 3 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Попытка ВСУ атаковать российских военных на купянском направлении провалилась, сообщили 3 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Уточняется, что попытку наступления бандеровские боевики предприняли в направлении населённого пункта Куземовка (ЛНР). Попытка не удалась: её остановили упреждающие удары армейской авиации, артиллерия и удары тяжёлых огнемётных систем ВС РФ.

«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра и четыре пикапа», — сообщили в Минобороны РФ.

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