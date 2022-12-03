Москва, 3 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 3 декабря пресекли попытку атаки в Луганской Народной Республике в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка. В результате успешной операции было ликвидировано свыше 30 нацистских военных и четыре единицы спецавтотранспорта, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«На краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны», — говорится в сообщении.

По данным МО РФ, ликвидированы «более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

Ведомство также отметило успехи ВС РФ на купянском направлении, где силы армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвратили попытку атаки в сторону Куземовки, уничтожив 60 вражеских бойцов и десять единиц техники.