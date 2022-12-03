Вена, 3 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Бывший посол Австрии в РФ Эмиль Брикс заявил, что решение по миру на Украине может быть достигнуто только в случае успешных переговоров между Россией и США. Об этом глава Дипломатической академии в Вене сообщил в интервью газете Kleine Zeitung 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Понятно, что стабильное решение должно включать в себя соглашение между США и Россией, потому что НАТО тоже вовлечена… и мы также должны обеспечить, чтобы российская сторона не применила ядерное оружие», — заявил дипломат.

Также Эмиль Брикс добавил, что все может быть выяснено только в ходе переговоров между Россией и США, и отметил, что недавно Москва отложила запланированные переговоры по разоружению.

Ранее в министерстве иностранных дел Японии сообщалось, что Россия примет участие в конференции за мир без ядерного оружия.