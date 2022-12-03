Москва, 3 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об очень холодной погоде в Москве в эти выходные (3 и 4 декабря).

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Синоптик в интервью RT предупредил граждан столицы, что температурные показатели будут на семь-восемь градусов ниже нормы.

По словам Романа Вильфанда, в двух последних днях рабочей недели были очень низкие температуры. Такая погода характерна для новогодней ночи в Архангельске. Последний раз такая погода была зафиксирована двадцать лет тому назад в начале декабря 2002 года. Такую погоду обусловливает мощный антициклон, центр которого находится над Москвой.

«Осадков не ожидается. Ночью будет — 12…-14°C. Днём 4 декабря температура повысится до — 7…-9°C», — рассказал руководитель Гидрометцентра России.

Кроме того, первая часть предстоящей рабочей недели будет холодной. Ночью 5 декабря ожидается — 13…-15°C, днём — 8…-10°C. Повышения температуры можно ждать только во второй половине недели.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам метеорологов, 3 декабря в Москве и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.