Сочи, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Объём средств, которые выделены в России на программу жилищных сертификатов для молодых учёных, вырос в этом году в 3,7 раза, заявил 3 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых учёных.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

Это поможет молодым учёным сосредоточиться на науке, не беспокоясь о жилищных проблемах, пояснил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе президент России Владимир Путин заявил, что молодым учёным необходима поддержка в виде «жилищных сертификатов, льготной ипотеки, служебного жилья».

Читайте также: В РФ продолжат создавать систему поддержки молодых учёных — Путин