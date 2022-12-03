Тбилиси, 3 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Члены делегации парламента Грузии, прибывшие с рабочим визитом в Берлин, убедились, что в Германии поддерживают предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 3 декабря сообщил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Германия видит ЕС от Лиссабона до Тбилиси. Это видение является частью практической политики… У нас есть полная поддержка Германии на пути интеграции в Евросоюз», — сказал Папуашвили.

По его словам, большинство немецких политиков, с которыми общались грузинские парламентарии, говорили, что считают несправедливым решение Еврокомиссии представать статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине, но отказать Грузии. Папуашвили заявил, что в Германии выступают за расширение Евросоюза за счёт Грузии.

Напомним, в июне Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Украине и Молдавии этот статус предоставили. Независимые депутаты грузинского парламента Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе по этому поводу заявили, что Грузия сможет получить кандидатство, якобы только начав войну с Россией.