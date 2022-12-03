Анкара, 3 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Турции проведены испытания национальной системы вертикального пуска ракет MIDLAS, разработчиком которой является Roketsan. Об этом 3 декабря сообщил глава управления оборонной промышленностью страны Исмаил Демир.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он уточнил, что пуск был произведён зенитно-ракетной системой HISAR и прошёл успешно.

«В 2023 году система MIDLAS будет интегрирована во фрегат «Стамбул» и поступит на вооружение ВМС Турции», ― указал в Twitter Демир.

Он также подчеркнул, что система вертикального пуска MIDLAS «положит конец импортозависимости Турции в сфере военно-морских платформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Турции испытали баллистическую ракету малой дальности местного производства. Испытания прошли над Чёрным морем. Ракета пролетела 561 километр.