Систему вертикального пуска ракет MIDLAS испытали в Турции
В Турции заявили об успешном испытании системы вертикального пуска ракет
Анкара, 3 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Турции проведены испытания национальной системы вертикального пуска ракет MIDLAS, разработчиком которой является Roketsan. Об этом 3 декабря сообщил глава управления оборонной промышленностью страны Исмаил Демир.
Он уточнил, что пуск был произведён зенитно-ракетной системой HISAR и прошёл успешно.
«В 2023 году система MIDLAS будет интегрирована во фрегат «Стамбул» и поступит на вооружение ВМС Турции», ― указал в Twitter Демир.
Он также подчеркнул, что система вертикального пуска MIDLAS «положит конец импортозависимости Турции в сфере военно-морских платформ».
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Турции испытали баллистическую ракету малой дальности местного производства. Испытания прошли над Чёрным морем. Ракета пролетела 561 километр.