Сан-Франциско, США, 3 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Владелец Twitter и миллиардер Илон Маск рассказал о небольшом возгорании, прошедшем ранее в штаб-квартире компании.

Heisenberg Media Илон Маск

«Кстати, на этой неделе в штаб-квартире Twitter был небольшой пожар. Все здание было эвакуировано», — говорится в сообщении предпринимателя 3 декабря.

Позднее Илон Маск отметил, что в здании загорелся электрошкаф. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее сообщалось, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о возможности запрета социальной сети Twitter на территории стран — членов Евросоюза.