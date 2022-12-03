Стокгольм, 3 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата — члена Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. Ранее, в 2015 году, он был осужден турецким судом на шесть лет и десять месяцев тюрьмы и попросил политического убежища в Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Однако власти этой страны отказали ему и выдали Турции в рамках меморандума о членстве в НАТО, в соответствии с которым лица, причастные к террористической деятельности, должны быть выдворены из страны и выданы правоохранительным органам по месту вынесения наказания.

Выдача Швецией турецкого осужденного произошла на фоне состоявшейся в Бухаресте на днях встречи глав МИД Турции и Швеции. Она проходила на полях форума глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Турецкой стороной переговоров было отмечено, что Швеция проявляет более решительный настрой, говоря о вступлении в НАТО. При этом было сказано, что от нее ждут решительных шагов по выполнению меморандума о членстве, в том числе касающихся выдачи преступников-террористов.