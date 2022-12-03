Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Представители западных стран помешали проведению заседания Совета Безопасности ООН по «Северным потокам» в удобное для России время, заявил 21 февраля первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Lev Radin/ZUMA/TASS Дмитрий Полянский

В итоге заседание состоится 21 февраля в 23:00 по московскому времени.

Заседание по вопросу о терактах на «Северных потоках» «смазало бы эффект» от специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине, на который рассчитывают на Западе, объяснил Полянский.

Докладчиками на заседании Совбеза по «Северным потокам» будут экономист Джеффри Сакс и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, добавил первый заместитель постпреда.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Россия направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с новой информацией о подрыве газопроводов «Северный поток».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что западные СМИ молчат по поводу расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам на «Северных потоках». Россия призвала ООН провести расследование, добавил Лавров.