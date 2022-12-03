Москва, 3 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Россия собрала более ста танкеров для перевозки нефти в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Это позволит перевозить российскую нефть в обход санкций Запада, пишет газета Financial Times.

Нефтяной танкер

«Россия незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров, чтобы помочь обойти западные ограничения на продажу российской нефти», — говорится в материале.

Несмотря на то, что танкеры — не из новых, они позволят транспортировать энергоресурс в Индию, Китай и Турцию, которые нарастили объемы импорта российской нефти. Нефтефлот поможет снизить воздействие запрета Евросоюза на морской импорт и обойти потолок цен на нефть, введенный ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ЕС ввели потолок на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Такой же потолок ввели страны большой семерки и Австралия.