Степанакерт, 3 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Группа азербайджанцев в штатском 3 декабря перекрыла трассу Степанакерт — Горис, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Об этом сообщает информуправление аппарата президента Арцаха.

Ondřej Žváček Панорама Гориса

Сообщается, что дорога перекрыта под предлогом защиты экологии. Степанакерт расценивает это как провокацию.

«Очевидно, что этим шагом Азербайджан идёт на провокацию, чтобы перерезать сухопутную связь между Арменией и Арцахом и подвергнуть мирное население психологическому террору», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию об инциденте передали российским миротворцам. Принимаются меры для урегулирования ситуации.

Напомним, 26 августа Азербайджану были переданы город Лачин (Бердзор) и соседние с ним сёла, из-за чего теперь армянская сторона не может использовать Лачинский коридор. Новый маршрут между Арменией и Нагорным Карабахом Степанакерт — Горис будет действовать до возведения постоянной дороги.