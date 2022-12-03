Москва, 3 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля 3 декабря.

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«Валерия Ивановича не стало сегодня в 06:40 мск. Он умер в клинике после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

4 октября московский международный театральный фестиваль имени Чехова отметил свое 30-летие. Фестиваль, основанный в 1992 году, стал одним из главных в мире театральных форумов.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на издание Variety сообщало о кончине американского актера Брэда Уильяма Хэнке, ушедшего из жизни на 54-м году жизни.