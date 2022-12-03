Вашингтон, 3 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Нынешняя зима очень важна для выбора подходов Запада в отношении России, так как среди союзников по НАТО и ЕС появились трещины по этим вопросам. Об этом 2 декабря заявил посол Польши в США Марек Магеровский, его слова приводит американский журнал Newsweek.

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«С точки зрения геополитики есть ещё один тяжелый урок, ещё один болезненный процесс, через который нам предстоит пройти. Это предстоящая зима, которая будет очень важна с точки зрения всех наших нынешних подходов. Здесь мы должны честно сказать о тех трещинах, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. И нынешняя зима в этом плане станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — сказал он (цитата по ИноСМИ).

Также Магеровский указал, что, по его мнению, Польша оказалась лучше готова к зиме, чем Германия, Франция и Австрия, однако в этом вопросе многое зависит от климата и температуры воздуха и потому зимний период будет еще одним испытанием на единство и сплоченность всех европейских стран.

«У Америки, конечно, есть свои проблемы, но это будет одной из причин, почему мы должны очень осторожно относиться к дезинформационным кампаниям, на которых Россия так мастерски специализировалась в последние годы», — добавил он.

Кроме того, польский дипломат указал, что Россия якобы создала атмосферу страха, а общества стран Запада оказались гораздо менее стойкими, чем российское.

«Довольно забавно слышать, как некоторые западные политики так беспокоятся о том, что избирателям придется снизить температуру бассейнов на один градус Цельсия в декабре и январе из-за нехватки газа, из-за необходимости экономить энергию. Но это реальность, с которой мы все сталкиваемся прямо сейчас. Так что я очень боюсь, что трещин между нами будет всё больше, а раскол станет еще глубже», — добавил Магеровский.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Евросоюза 2 декабря пришли к соглашению, что нужно установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.