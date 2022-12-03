Канберра, 3 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Пятидневный визит на Тайвань 5 декабря нанесёт группа австралийских депутатов, пишет 3 декабря The Australian.

Bidgee Барнаби Джойс

Возглавит делегацию лидер Национальной партии Австралии Барнаби Джойс. У австралийцев запланированы встречи с официальными лицами Тайваня, в том числе с главой администрации острова Цай Инвэнем.

Отмечается, что визит связан с торговой проблематикой, в том числе с продовольственной и с промышленной сферами.

Напомним, власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, категорически осудили визит на остров спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в начале августа.