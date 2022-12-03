Москва, 3 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Отказаться от взимания курортного сбора призвал регионы России лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

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«Я призываю регионы, несмотря на одобрение Госдумы, отказаться от этого сбора», — сказал Миронов.

Он отметил решение Крыма, где сбор даже не стали вводить, правильно оценив соотношение имиджевых рисков и бюджетной прибыли, и выбрали развитие туризма вместо поборов.

«И это пример для других субъектов РФ», — убежден Миронов.

Одновременно парламентарий настаивает на продлении программы туристического кешбэка. Более того, он предлагает ее расширить и на новогодние праздники, и на высокий сезон.

«Без системных мер поддержки внутреннего туризма граждане вновь отдадут предпочтение зарубежным курортам, которые с отменой ограничений становятся все доступнее», — подчеркнул Миронов.

Госдума, а потом и Совет Федерации на пленарном заседании 30 ноября одобрил закон, которым продлевается до конца 2024 года эксперимент в ряде регионов России по взиманию курортного сбора. Первыми участниками эксперимента стали Ставропольский край, Крым, Краснодарский край и Алтайский край. Однако позже по решению Госсовета Крыма регион отменил эксперимент. Согласно новому закону, новый срок эксперимента заканчивается 31 декабря 2024 года. Также курортный сбор будет введен в Санкт-Петербурге и в федеральной территории «Сириус».

Пока что в выигрыше от сбора оказался Ставропольский край, регион получил 1,136 млрд рублей с начала эксперимента по введению курортного сбора. Это более половины от всей суммы, собранной в российских регионах — участниках пилотного проекта. При этом плательщиками курортного сбора на Ставрополье с 2018 года стали 2,5 млн туристов, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Сысоев.

В комитете Госдумы по туризму разработали законопроект о возможности распространения курортного и туристического сбора на территории всей России — субъект РФ сможет принять решение о квазиналоге самостоятельно. Ожидается, что принимать решение о введении сбора регионы будут на основе предложений муниципальных образований.

Напомним, что 16 мая 2022 года на то время глава Ростуризма Зарина Догузова назвала эксперимент по курортному сбору недостаточно эффективным.