Донецк, 3 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Горловка, Каштановое и Ясиноватая подверглись обстрелу боевиков ВСУ. Об этом 3 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 07:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:20 бандеровские формирования выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, в 08:50 — три снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в 09:20 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 10:00 – три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой и в 10:20 – три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шахтерск Горловского района ДНР из РСЗО HIMARS.