Пекин, 3 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Первая в истории китайской модульной космической станции «Тяньгун» ротацию экипажей на орбите была проведена космонавтами КНР. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Управления программы пилотируемых полетов Китая.

Nol.hu Тяньгун-2

Уточняется, что вечером 2 декабря экипажи космических кораблей «Шэньчжоу-14» и «Шэньчжоу-15» официально сдали и приняли дела, а также провели официальную церемонию передачи «ключей» от станции.

Также указывается, что экипаж «Шэньчжоу-14», в состав которого входят Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ и Лю Ян, выполнил все поставленные перед ним задачи и 4 декабря вернётся на Землю на пилотируемом корабле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что космический корабль Orion покинет лунную орбиту и вернётся на Землю через неделю.