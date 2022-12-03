Москва, 3 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Из-за вводимого ценового потолка на российскую нефть мировые цены могут превысить $100 за баррель чёрного золота, заявил 3 декабря глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отметив, что для России размер потолка не важен, ведь она всё равно не будет продавать нефть по такой цене — $60, эксперт сказал, что тогда поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся.

В результате экспорт российской нефти уже в этом и в следующем месяцах упадёт в сутки на миллион — полтора барреля. «Это, вероятно, приведёт к росту цен на нефть выше $100 за баррель», — сообщил Мельников в интервью ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС, Британия и США согласовали потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель.