Мировым ценам на нефть прогнозируют уровень выше $100 за баррель
Из-за ценового потолка баррель нефти на рынке может подорожать до $100 и выше
Москва, 3 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Из-за вводимого ценового потолка на российскую нефть мировые цены могут превысить $100 за баррель чёрного золота, заявил 3 декабря глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников.
Отметив, что для России размер потолка не важен, ведь она всё равно не будет продавать нефть по такой цене — $60, эксперт сказал, что тогда поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся.
В результате экспорт российской нефти уже в этом и в следующем месяцах упадёт в сутки на миллион — полтора барреля. «Это, вероятно, приведёт к росту цен на нефть выше $100 за баррель», — сообщил Мельников в интервью ТАСС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС, Британия и США согласовали потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель.