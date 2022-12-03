Бразилиа, 3 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Специальный секретарь казначейства Бразилии Эстевес Колнаго подал прошение об отставке, 2 декабря сообщило на своем сайте бразильское министерство экономики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Чиновник работал на указанной должности с октября 2021 года и покинул пост за месяц до обычной смены должности в рамках окончания президентского срока действующего главы государства Жаира Болсонару.

Оставшееся время обязанности секретаря казначейства будет выполнять заместитель Колнаго Хулио Александре. Газета Folha de S. Paulo со ссылкой на источники распространяла информацию о том, что решение чиновника было вызвано личными обстоятельствами и не стало неожиданностью для его коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта с поста министра образования Бразилии уволили Милтона Рибейру, которого заподозрили в коррупции и в использовании служебного положения в незаконных целях.

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