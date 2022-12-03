Буэнос-Айрес, 3 декабря, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Один пассажир круизного лайнера Viking Polaris погиб в результате удара гигантской «волны-убийцы» по кораблю возле побережья Аргентины, сообщила туристическая компания Viking, которая владеет этим судном.

(сс) Casey Horner Круизный лайнер

Еще четверо получили ранения. Инцидент произошел 29 ноября, когда лайнер шел в сторону аргентинского порта Ушуайи.

Причины смерти пассажира не уточняются. В компании Viking отметили, что пострадавшие при инциденте получили неопасные для жизни травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября газета The New York Post написала, что Береговая охрана США спасла пассажира круизного лайнера Carnival, который выпал за борт и пробыл в воде больше 15 часов.