Вашингтон, 3 декабря, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Власти США бездоказательно обвинили Россию в «грубых нарушениях» религиозных прав граждан, используя «заезженные тезисы». Такое заявление сделало 2 декабря посольство РФ в Вашингтоне.

ИА REGNUM Религии

«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных прав граждан. Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы «освежить» формулировки с претензиями», — сказано в заявлении российской дипмиссии.

Российские дипломаты дали совет администрации Белого дома вместо нравоучений обратить внимание на свои просчёты и изъяны. В частности, приводится в пример кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей, которая носит крайне агрессивный характер.

В заявлении посольства указано, что Россия сложилась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом состоят её преимущество и сила. В дипмиссии подчеркнули, что защита прав верующих является несомненным приоритетом в Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США внёс Россию в список стран, вызывающих озабоченность в связи с нарушением американского закона о защите свободы вероисповедания. В этом же списке значатся Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея.