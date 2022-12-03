Новый Орлеан, США, 3 декабря, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл 2 декабря в Луизиану, американский штат, исторически наиболее тесно связанный с его страной, чтобы отпраздновать их давние культурные связи и обсудить энергетическую политику и изменение климата, сообщает Associated Press.

Falkue Французский квартал. Новый Орлеан

Этот визит является первой поездкой президента Франции в Луизиану с тех пор, как Валери Жискар д’Эстен посетил Лафайет и Новый Орлеан в 1976 году.

Маршрут Макрона по городу начался на Джексон-сквер. Макрон прогулялся по историческому французскому кварталу Нового Орлеана, сердцу города, останавливаясь, чтобы поговорить с прохожими и пожать им руки. Он остановился рядом с уличным духовым оркестром, одобрительно кивал головой и хлопал в ладоши, когда музыканты играли знаменитую песню «Когда святые маршируют».

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл провела его в исторический музей города, где Макрон обсудил последствия изменения климата с губернатором Луизианы Джоном Эдвардсом. Президент Франции также встретился с представителями энергетических компаний.

Макрон также сказал, что встретился с мультимиллиардером Илоном Маском для того, чтобы «ясно и честно подискутировать» о Twitter, через несколько дней после того, как высокопоставленный чиновник Европейского союза предупредил Маска, что компания должна делать больше для защиты пользователей от вредоносного контента.

Напомним, что комиссар ЕС по внутренней политике Тьерри Бретон, пригрозил заблокировать Twitter на территории Евросоюза, если соцсеть не будет придерживаться европейских правил модерации.