Вашингтон, 3 декабря, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Лунную орбиту покинет космический корабль Orion и вернётся на Землю через неделю. Об этом 2 декабря сказано на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Луна

Отмечается, что Orion 1 декабря запустил двигатель и начал путь к Земле с лунной орбиты, из точки, расположенной в тысячах километров над поверхностью Луны. В настоящее время инженеры проводят проверку систем корабля для лучшего понимания их работы. Собранная при проверке информация будет важна для будущих миссий с астронавтами на борту.

Планируется, что космический корабль совершит приводнение в Тихом океане 11 декабря неподалеку от города Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что NASA направило космический корабль Orion на дальнюю орбиту Луны.