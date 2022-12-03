Вашингтон, 3 декабря, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Документы, доказывающие факт давления властей США на руководство соцсети Twitter ради ужесточения цензуры, опубликовал американский бизнесмен Илон Маск 2 декабря на своей странице в Twitter.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Приступим», — написал Маск и дал ссылку на материал журналиста Мэтта Таибби, включающий внутренние документы компании Twitter.

Как пояснил журналист, начиная с 2020 года запросы на цензуру от властей стали привычным делом, особенно много их поступало от Демократической партии. Таибби отмечает, что руководство соцсети принуждали к задействованию инструментов, контролирующих публикации. По политическому приказу могли быть удалены не только публикации, но и пользователи Twitter.

«Один из руководителей писал другому: «Новые данные на пересмотр от команды Байдена». На это он получил ответ: «Сделано», — написал Таибби и прикрепил к посту скрины переписки, где был список твитов, которые подлежали удалению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск пообещал опубликовать документы о деятельности социальной сети в рамках скандала с ноутбуком Хантера Байдена, сына президента США Джозефа Байдена.