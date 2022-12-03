Каракас, 3 декабря, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Производство бензина временно перекатилось на ключевом нефтеперерабатывающем предприятии Венесуэлы по получению этого вида топлива, сообщило 3 декабря агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Речь идет о заводе Amuay, расположенном на полуострове Парагуана. Предприятие способно выпускать до 645 тысяч баррелей бензина в сутки.

Причиной остановки производства стала поломка установки жидкостного каталитического крекинга (процесс расщепления нефтяных продуктов).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами объявил, что Венесуэла и американская энергетическая компания Chevron подписали соглашение о продолжении нефтедобычи в этой латиноамериканской стране.