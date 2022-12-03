Лондон, 3 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Новые правила, касающиеся пребывания украинских беженцев, вступят в силу с января в британском Уэльсе. Об этом 2 декабря сообщает WalesOnline.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Изменения коснутся беженцев, которые пять недель и более проживают во временном жилье, оплачиваемом правительством Уэльса. Временных переселенцев обяжут оплачивать часть приёмов пищи и услуги прачечных. Поясняется, что такое решение было принято местными властями ради ускорения интеграции беженцев в местные общины.

Кроме того, по новым правилам, беженцы смогут только дважды отказаться от предложения переехать в долговременное жильё. В случае последующего отказа им придётся оплачивать часть расходов на проживание в предоставленном властями жилье.

Власти Уэльса полагают, что, оплачивая частично своё пребывание, беженцы будут ответственнее относится и к расходам и к выбору жилья и будут охотнее переезжать в частное жильё.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании начали постепенно сворачивать программу предоставления жилья беженцам, из-за чего в ряде случаев вынужденные переселенцы остаются буквально на улице либо вынуждены жить в неприемлемых условиях.