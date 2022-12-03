Вашингтон, 3 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 1 декабря устроили в Белом доме официальный обед в честь президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит, сообщает телеканал Fox News.

Виктор Дени. Капитал. 1920

В этом шикарном мероприятии приняли участие более 300 человек, в том числе представители администрации, политики, знаменитости. Согласно обзору списка гостей и отчётов о финансировании избирательной кампании Байдена, подготовленному Fox News Digital списка гостей и отчетов о финансировании кампании, несколько крупных спонсоров Байдена также получили приглашения на этот обед.

Подобная вечеринка является желанным билетом для богатых и влиятельных людей, которые хотят пообщаться с нужными им людьми. Меню мероприятия включало в себя богатый выбор десертов и морепродуктов, таких как лобстер в масле, говядина с мармеладом, апельсиновый пирог, жареное мороженое, икра.

Среди основных спонсоров Байдена был Алекс Сорос, заместитель председателя Фонда «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) и сын мегадонора-миллиардера Джорджа Сороса, который внес более $700 000 в Фонд победы Байдена во время выборов 2020 года.

В списке гостей появилась бизнес-леди-миллиардер Лорен Пауэлл Джобс, которая пожертвовала более $700 000 в Фонд победы Байдена. Пауэлл Джобс основала Emerson Collective, частный грантовый фонд, специализирующийся на климате, образовании, журналистике и других вопросах. Она финансировала материнскую компанию сети либеральных сайтов с фальшивыми новостями, которые публиковали статьи, отражающие пресс-релизы политиков-демократов.

На мероприятии присутствовали кинопродюсер и бывший президент студии Уолта Диснея Джеффри Катценберг и его жена Мэрилин. Оба пожертвовали более $700 000 в Фонд победы Байдена в 2020 году.

Среди других крупных доноров Байдена были Стюарт Бейнум, генеральный директор Choice Hotels International, и его жена Сандра. Вместе пара пожертвовала $1,2 миллиона долларов в Фонд победы Байдена. Также появилась Джудит Писар, мать госсекретаря Энтони Блинкена, которая в 2020 году пожертвовала $100 тысяч долларов в Фонд победы Байдена. Энн Финукейн, вице-председатель Bank of America, вложила в Фонд $10 000 долларов и получила приглашение.