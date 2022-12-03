Москва, 3 декабря, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил сомнение по поводу сохранения Германией лидерских позиций в Европе. Об этом сенатор написал 2 декабря в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Так он оценил конфликт, вспыхнувший между министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт и главой немецкого минфина Кристианом Линднером, который в «циничном тоне» отказался срочно выделить военному ведомству средства на приобретение недостающих боеприпасов.

Пушков отметил, что Берлин сталкивается с трудностями по различным направлениям.

«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже…» — написал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля обозреватель Мария Тадео написала в статье для агентства Bloomberg, что Германия начала терять лидирующие позиции в ЕС.