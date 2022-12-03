Токио, 3 декабря, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Японские партии, входящие в правящую коалицию, согласились с тем, что страна должна взять на себя обязательство приобрести «контрударный потенциал» для решения проблемы быстрого ухудшения региональной безопасности, сообщает 2 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Подобный консенсус предвещает серьёзные изменения в национальной политике безопасности. Либерально-демократическая партия выступала за получение возможности нанести удар по вражеской базе на чужой территории, в то время как её младший партнёр по коалиции, Комэйто, известная как пацифистская партия, опасалась, что такой шаг приведет к изменению политики Японии, сейчас ориентированной исключительно на самооборону.

Возможность, которая позволила бы Японии вести огонь по вражеским ракетам и обезвреживать их до того, как они будут запущены с чужой территории, остается спорной среди юристов, учитывая, что Япония придерживается пацифизма в соответствии со своей Конституцией 1947 года, декларирующей об отказе от войн.

Ожидается, что получение «возможности контрудара» будет заявлено в Стратегии национальной безопасности, долгосрочных руководящих принципах безопасности и внешней политики правительства, которые планируется обновить к концу этого года.

Правящий блок оставил некоторую неясность в отношении условий, целей и сроков контрударов, что, по словам наблюдателей, может вызвать опасения, что Япония в состоянии произвольно атаковать другие страны, что дестабилизирует региональную безопасность.

Депутаты от правящей партии Либерально-демократической партии заявили, что, если парламент согласится с заявлением правительства о том, что Япония подверглась нападению или что нападение на дружественную страну представляет угрозу для выживания Японии, возможность контрудара может быть использована «в качестве минимальной меры».

Обе партии, и ЛДП, и Комэйто, согласились с тем, что цели потенциальных ответных ударов должны определяться в каждом конкретном случае. В принципе, удары должны быть нанесены по «военным объектам», заявил журналистам депутат от ЛДП Хиромити Кумада.

В своем апрельском предложении правительству ЛДП утверждала, что в дополнение к ракетным базам целями должны стать «объекты, обладающие функциями управления и контроля», в то время как Комэйто не хотел расширять определение возможных целей.

«Я считаю, что укрепление национальной противоракетной обороны до максимального уровня до приобретения потенциала для контрудара является основной предпосылкой соглашения двух сторон», сказал член правящего блока депутат Кумада.

Законодатели от ЛДП и Комэйто заявили, что такая возможность будет использоваться в рамках осуществления «права на самооборону», а не для упреждающего нападения.

После обсуждения с ЛДП таких вопросов, как условия использования такого потенциала и потенциальные цели для контратаки, 1 декабря Комэйто на партийном совещании одобрила запланированный «потенциал контрудара».

Комэйто также дала зелёный свет определению «возможность контрудара», в то время как ЛДП первоначально использовала «способность нанести удар по базе противника» — выражение, которое могло подразумевать упреждающие атаки.

Кэйити Исии, генеральный секретарь Комэйто, заявил, что, по его мнению, Япония «сохранит позицию исключительно самообороны в соответствии со статьей 9 (отказа от войны) Конституции, даже после того, как у Японии появится возможность нанести контрудар».

Исии указал на необходимость контрудара с учетом растущих угроз безопасности, исходящих от Северной Кореи и Китая, обладающих ядерным оружием.

Напомним, что статья 9 действующей Конституции страны гласит: Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся.