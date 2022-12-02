Брюссель, 3 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Не менее 1100 киевских боевиков проходят подготовку в рамках миссии ЕС, созданной для поддержки ВСУ, написал в своем микроблоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, миссия достигла «полной операционной мощности». Боррель ранее посетил расположение миссии на территории Польши.

Он сообщил, что европейские инструкторы будут тренировать боевиков в рамках навыков, которые требуются в ВСУ. Чиновник также отметил, что ЕС дополнительно выделил €16 млн для приобретения вооружения, которое должно быть использовано для этого обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала о том, что Пентагон изучает возможность значительного расширения программы подготовки боевиков киевского режима.