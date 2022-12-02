Боррель назвал число тренируемых в ЕС боевиков ВСУ
Боррель заявил о более тысячи киевских боевиков, тренируемых в рамках миссии ЕС
Брюссель, 3 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Не менее 1100 киевских боевиков проходят подготовку в рамках миссии ЕС, созданной для поддержки ВСУ, написал в своем микроблоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, миссия достигла «полной операционной мощности». Боррель ранее посетил расположение миссии на территории Польши.
Он сообщил, что европейские инструкторы будут тренировать боевиков в рамках навыков, которые требуются в ВСУ. Чиновник также отметил, что ЕС дополнительно выделил €16 млн для приобретения вооружения, которое должно быть использовано для этого обучения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала о том, что Пентагон изучает возможность значительного расширения программы подготовки боевиков киевского режима.