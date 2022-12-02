Вашингтон, 3 декабря, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Новый владелец компании Twitter предприниматель Илон Маск написал в своем микроблоге о том, что в ближайшие часы опубликует документы о деятельности социальной сети в рамках скандала с ноутбуком Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена.

(сс) jdlasica Илон Маск

«То, что в реальности произошло с историей подавления Twitter скандала с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени (01:00 ночи мск — прим. ИА REGNUM)», — сообщил миллиардер.

Как ранее передавало ИА REGNUM, статья о ноутбуке Хантера Байдена была впервые опубликована в газете The New York Post. Информация, представленная в публикации, подверглась цензуре в социальных сетях Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

9 ноября Джо Байден предложил провести расследование по поводу возможных связей Илона Маска с другими странами.