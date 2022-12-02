Вашингтон, 2 декабря, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Высказывания главы Белого дома Джо Байдена по поводу возможности диалога с президентом России Владимиром Путиным не являются признаком того, что позиция американского лидера по Киеву изменилась, заявила на брифинге 2 декабря пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По ее словам, Байден ранее дал четко понять, что Вашингтон не будет ничего решать по Украине в обход киевского режима. Жан-Пьер также отметила, что президент США не собирается проводить встречу с Путиным из-за того, что российский лидер якобы «не показал готовности положить конец конфликту».

Пресс-секретарь добавила, что США будут продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько на это потребуется», особенно поддержку в области обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по Украине в настоящее время невозможны, поскольку американская сторона не хочет признавать новые территории России.

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