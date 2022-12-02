Москва, 2 декабря, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Пожар произошел вечером 2 декабря на Микояновском мясокомбинате в Москве. Горит здание на Волгоградском проспекте. Огнем охвачена крыша здания, густой черный дым распространяется на несколько метров над кровлей, сообщают очевидцы.

skeeze Пожар

По информации экстренных служб к тушению пожара уже приступают огнеборцы. Причина возгорания пока не известна, её устанавливают. Информации о пострадавших также не поступало.

В МЧС сообщили, что из здания эвакуированы 13 человек — работников склада.