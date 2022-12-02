Брюссель, 2 декабря, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Евросоюз договорился о потолке цен на российскую нефть. Представителей 27 стран ЕС устроила цена $60 за баррель. При этом оговорено, что будет учитываться так называемый корректирующий механизм, который будет следить, чтобы цена на нефть из России была как минимум на 5% ниже рыночной.

Ecigdirectory.co.uk Флаг ЕС

«Послы только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС», — сообщает в Twitter чешское председательство в Совете ЕС.

Предполагается, что после подписания в предстоящие выходные документ о потолке цен на российскую нефть начнет действовать уже с 5 декабря.

Отметим, что на такой компромисс относительно цены на нефть из России согласилась и Польша, которая раньше требовала установить сумму потолка в размере 30 долларов за баррель.