Брюссель, 2 декабря, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Большинство вооружённых конфликтов заканчиваются переговорами, поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что так будет и на Украине. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 2 декабря газетой Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом [переговоров], неразрывно связано с положением на поле боя», — сказал Столтенберг.

По его мнению, у Североатлантического альянса есть только один путь — поддержка Украины. Генсек считает, что военная помощь киевскому режиму якобы принесёт мир.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что основная задача НАТО на Украине — не допустить, чтобы конфликт вышел за пределы этой страны.