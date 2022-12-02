Москва, 2 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета объема производства и оборота этилового спирта на учет розничной продажи пива и пивных напитков, разрабатывают в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

По его словам, комитет совместно с правительством РФ проводит большую работу по вопросу легализации рынка пива, усиления и эффективности системы его прослеживаемости, полной уплаты налогов производителями и повышения гарантий качества произведенной продукции.

В частности, отметил он, готовятся поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Законопроектом предусмотрено распространение ЕГАИС на учет розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в том числе при оказании услуг общественного питания.

«Это позволит усилить контроль за производством и оборотом пива, за нелегальным производством и теневым оборотом указанной продукции, существенно повысит доходы от налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации всех уровней и будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия», — сказал Топилин, слова которого приведены в телеграм-канале фракции «Единая Россия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия») заявила, что видит риски в бездумном введении минимальных цен на вино и пиво. Напомним, Минфин предложил разрешить правительству устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихие вина и пиво. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.