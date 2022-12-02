Москва, 2 декабря, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Многие из российских военных комплексов не имеют аналогов в мире. Среди них в том числе и ядерные. Об этом заявил 2 декабря в своем видеообращении президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и результаты

Как отметил глава государства, вклад, который вносит госкорпорация «Росатом» в обеспечение защиты России, — огромен.

«Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — заявил президент.

Поводом для видеообращения Владимира Путина стало 15-летие госкорпорации «Росатом».