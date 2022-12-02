Сербия, 2 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич обвинила Евросоюз в недостатке демократии и уважения воли народа. Об этом глава правительства Сербии заявила 2 декабря на пресс-конференции в городе Парачине.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Ана Брнабич назвала заявления Брюсселя, который призвал обе стороны Белград и Приштину к уважению договоренностей, «позором».

«Учитывая все бедствия, которые терпит сербский народ в Косове, вы даете такую мягкую реакцию на очередное нарушение, и снова призываете какие-то «обе стороны», — заявила глава правительства Сербии, указав на недостаток основных европейских ценностей.

Премьер-министр также попросила Евросоюз придерживаться ценностей, которые они пропагандируют.

Ранее власти Приштины, города, который с 2008 года является предметом территориального спора между частично признанным Косово и Сербией, назначили на освободившиеся после выхода сербов из органов власти посты в правительстве политиков, которые на выборах в Косове и Метохии набрали менее 2% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы не намерены больше терпеть террор Приштины. Ситуация в Косове и Мехотони развивается с начала ноября 2022 года стремительно и «буквально кипит».