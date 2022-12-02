Москва, 2 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Факты совершения преступлений в отношении православных священников на Украине будут расследованы российскими следователями. Об этом 2 декабря сообщили в Следственном комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ведомстве указали, что в СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что СБУ берёт в заложники священников Украинской православной церкви для обмена их на военнопленных киевского режима.

«Представителями киевского режима сделаны публичные заявления о новых захватах на Украине любых «пророссийских» заложников», ― говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

В СКР напомнили, что только за прошедшую неделю представители спецслужб [режима Зеленского] посетили с рейдами Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, храмы Киева и Черновцов, а также Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Читайте также: Священников Киево-Печерской лавры обвинили в прославлении России

«Следственный комитет России зафиксирует и расследует указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», ― подчеркнули в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ пришло с обысками в Киево-Печерскую лавру 22 ноября. В ведомстве пояснили, что проводят оперативные мероприятия на территории лавры для противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории Украины.

Ранее по теме: СБУ пришла с обысками в женский монастырь УПЦ

В тот же день обыски прошли в Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области и двух монастырях. Также сотрудники СБУ приходили с обысками к ректору Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области, в православный храм Рождества Христова в Ивано-Франковске и в Черновицко-Буковинскую епархию канонической УПЦ.