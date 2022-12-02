Керчь, Крым, 2 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Движение паромов на Керченской переправе вновь приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 2 декабря сообщается в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Solundir Керченская паромная переправа, вид от крымского берега

По последним данным, работы приостановлены из-за усиления ветра. Логистика в районе Керченской паромной переправы осуществлялась двумя паромами «Лаврентий» и «Мария».

«02.12.2022 с 18:00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 1 декабря движение паромов на Керченской переправе также было временно приостановлено из-за непогоды.