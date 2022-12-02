Белград, 2 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Еврокомиссии подталкивают Сербию к введению санкций против России. Это станет условием для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил 2 декабря в ходе совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Белграде еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как отметил еврокомиссар, Сербия как страна-кандидат для вступления в Евросоюз должна поддерживать решения всех его участников. Варгейн выразил одобрение обещанию Александра Вучича о том, что он готов присоединиться к санкциям в целях прекращения конфликта на Украине.

«Поэтому я особенно приветствую сообщение и очень ясное обещание президента помочь нам провести санкции, чтобы остановить эту войну», — заявил Варгейи.

Помимо этого условия, Сербии поставлена задача провести ряд реформ, в том числе касающихся медиа.

Напомним, в июне 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил о новом условии для вступления Сербии в ЕС — «взаимном признании Белграда и Приштины». Как отметил Вучич, для него стало сюрпризом условие признания независимости Косово.