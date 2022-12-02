Москва, 2 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В вопросе реновации санатория «Маяк» для глухих в Краснодарском крае и выделить на это средства из президентского фонда пообещал помочь президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций

Kremlin.ru Владимир Путин

Как рассказал участвовавший во встрече председатель белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрий Шашнин, общество глухих в данный момент хочет реализовать проект для круглогодичной работы специализированного санатория «Маяк» в Краснодарском крае, однако для этого необходимо провести его реновацию, включая строительство новых спортивных и оздоровительных площадок, и закупку медицинского и реабилитационного оборудования.

Также Шашнин уточнил, что без участия в этом вопросе государства обойтись нельзя, так как на реализацию проекта по реновации этого санатория нужно порядка 250 миллионов рублей на три года.

«Давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда… Реализовывать будете вы, мы вам только поможем», — ответил на это президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.