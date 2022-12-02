Кабул, 2 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Кабуле охраняется в усиленном режиме после атаки на пакистанскую дипмиссию, сообщили агентству ТАСС в российском диппредставительстве.

(сс) Masoud Akbari Кабул

«Посольство охраняется в усиленном режиме. Принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности. Находимся в плотном взаимодействии с правоохранительными структурами», — сообщает посольство России в Кабуле.

Как ранее передавало ИА REGNUM, взрыв произошел в одной из мечетей Кабула. Подробности происшествия пока не приводятся.

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