Посольство России в Кабуле охраняют в усиленном режиме
Охрану посольства России в Кабуле усилили после атаки на дипмиссию Пакистана
Кабул, 2 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Кабуле охраняется в усиленном режиме после атаки на пакистанскую дипмиссию, сообщили агентству ТАСС в российском диппредставительстве.
(сс) Masoud Akbari
Кабул
«Посольство охраняется в усиленном режиме. Принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности. Находимся в плотном взаимодействии с правоохранительными структурами», — сообщает посольство России в Кабуле.
Как ранее передавало ИА REGNUM, взрыв произошел в одной из мечетей Кабула. Подробности происшествия пока не приводятся.
Читайте также: Взрыв прогремел в мечети Кабула — СМИ
А также: МИД РФ: за рубежом создаются невыносимые условия для работы посольств РФ